Lukaku Juve, no del Chelsea all’offerta dell’Inter: i tempi si allungano. Il punto della situazione di Fabrizio Romano

Il giornalista Fabrizio Romano, esperto di mercato, nella Live Twitch di FCInternews1908 ha fatto il punto della situazione su Lukaku, obiettivo di Inter e Juve.

LE PAROLE – «I tempi sono la cosa più complicata della vicenda. Può presentarsi il 17 in ritiro, è un modo per prendere tempo. La sensazione del Chelsea è che si possa dilungare questa trattativa. Che non ci sia l’accordo. Il Chelsea non ritiene sufficienti i 30 milioni di euro, vuole che si arrivi almeno a 40. Per il momento l’accordo ancora non c’è ma rimane una conversazione aperta. Confermata anche dai Blues. Dal prestito accordato l’anno scorso, la nuova proprietà del Chelsea ha capito di aver sbagliato. Non vuole sbagliare più e vuole essere sicura di fare l’operazione nella maniera giusta».

The post Lukaku Juve, no del Chelsea all’offerta dell’Inter: i tempi si allungano appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG