L’attaccante russo ed ex Fiorentina Kokorin ha parlato a Nobel Arustamyan tornando sull’avventura in Serie A. La frecciata al tecnico gigliato

Kokorin, attualmente in forza al Limassol, si toglie qualche sassolino dalle scarpe tornando sulla sfortunata parentesi di Firenze:

LE PAROLE – “Io a Firenze stavo benissimo, studiavo e giocavo. Gli infortuni non mi hanno permesso di giocare, ma c’è anche altro. Infatti, alcuni allenatori hanno creduto in me, altri no. Per esempio Italiano. Lui non aveva tempo di aspettarmi e ha voluto altri attaccanti che hanno fallito. Nell’allenamento con Vlahovic capivo di poter giocare titolare. Lo battevo spesso al serbo e pensavo di meritare il posto ma non fu così, venivo escluso la domenica. Non ho mai fatto polemiche”.

L’articolo Kokorin: «A Firenze stavo benissimo, Italiano non ha avuto pazienza con me» proviene da Calcio News 24.

