Koné Juve, retroscena di mercato sul giocatore accostato ancora ai bianconeri. Nel 2022 fu ad un passo, ma poi…

Kouadio Koné è uno dei nomi in lista per la Juve per rinforzare il reparto di centrocampo in vista delle prossime sessioni di calciomercato. E calciomercato.com riporta un clamoroso retroscena risalente al 2022.

Il giocatore sarebbe stato infatti ad un passo dal trasferimento all’ombra della Mole, con il club che preferì però puntare sull’arrivo di Denis Zakaria.

