Bonucci carica l’Union Berlino: il messaggio dell’ex capitano della Juventus dopo la sconfitta del Bernabeu contro il Real

Leonardo Bonucci non si abbatte nonostante la sconfitta in Champions contro il Real e, sul suo profilo X ufficiale, suona la carica per l’Union.

Deep regret for the loss, but this Champions League debut gives us great strength for our season.#EisernUnion #fcunion #RMAFCU #UCL pic.twitter.com/UTsxzKfTUS — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) September 20, 2023

IL MESSAGGIO – «Profondo rammarico per la sconfitta, ma questo esordio in Champions League ci dà grande forza per la nostra stagione» le parole usate dall’ex Juve.

