Koné Juve, il talento del Borussia Monchengladbach apre al trasferimento per giugno: beffato il Napoli che era interessato

Koné ha aperto al trasferimento alla Juve non per il mercato di gennaio, bensì per quello di giugno. E’ quanto ha reso noto Valentina Mariani a Sky Sport 24.

La Juve beffa così il Napoli che negli ultimi giorni aveva mostrato interesse per il talento del Borussia Monchengladbach. Ora sta ai bianconeri fare una mossa per prendere il bravo centrocampista classe 2001.

The post Koné Juve, il talento apre al trasferimento per giugno: beffato il Napoli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG