Dall’alternanza della scorsa stagione alla decisività in questa: la crescita di Koopmeiners, il direttore d’orchestra dell’Atalanta

Come cambiano le prospettive da una stagione all’altra. Per Koopmeiners tanto. Non che si sia mai dubitato delle sue qualità, ma perché alternandosi spesso nel turnover di Gasperini le sue qualità erano rimaste assopite e non così marcate.

Ora, dopo 6 giornate, è lui il direttore d’orchestra del gioco della Dea. Arretrato al fianco di De Roon, per prendere il posto di Freuler, sta trovando continuità e una crescita davvero esponenziale. Oltre ai 4 gol segnati, il suo modo di giocare è una gioia per gli occhi. E’ lui l’equilibratore della manovra dei nerazzurri, Gasperini non se ne vuole privare e contro la Roma possono essere i suoi strappi e inserimenti decisivi per il bottino pieno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Koopmeiners, il direttore d’orchestra del gioco dell’Atalanta proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG