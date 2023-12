Koopmeiners Juve, alla Continassa non perdono le speranze: è il sogno di mercato. La situazione per il centrocampista

E’ sempre Koopmeiners il sogno di mercato della Juve per la sessione di gennaio. Ma le difficoltà per portare a termine la trattativa non mancano.

Per la Gazzetta dello Sport alla Continassa non perdono le speranze di riuscire a portare a Torino il centrocampista dell’Atalanta. La pista che porta Koopmeiners, però, resta in salita per la richiesta elevata avanzata dai bergamaschi per la cessione.

