Sudakov, la Juve spera nello sconto: ecco la richiesta dello Shakhtar Donetsk per il gioiello ucraino

La Juventus sarebbe sempre in prima fila per Georgiy Sudakov, il promettente centrocampista offensivo classe 2002 dello Shakhtar Donetsk e della Nazionale ucraina.

Come riferito da calciomercato.com, il club ucraino chiede circa 35 milioni di euro. Una cifra troppo alta per i bianconeri, che sperano in uno sconto.

