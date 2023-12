Lotito al veleno: «Stop Decreto Crescita Demagogia pura del Governo. Vi spiego». Le parole del patron della Lazio

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, a Il Foglio torna all’attacco sullo stop al Decreto Crescita. La decisione del Governo influenzerà anche il mercato invernale.

LOTITO – «Guardi, questa soluzione è demagogia pura. Come si farà adesso ad attrarre i giocatori migliori? Non è un problema del calcio, ma di tutto lo sport. Chi dice che si rovinano i settori giovanili non capisce niente, come Umberto Calcagno. L’anno scorso abbiamo avuto tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee. Da adesso in poi sarà molto più difficile essere competitivi».

