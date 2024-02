Koopmeiners Juve, dirigenza pronta a sacrificare lui! Le ULTIME novità sul futuro dell’olandese

Teun Koopmeiners rimane in cima alla lista della dirigenza della Juve per l’estate. Come riferito da TMW, il club valuta il sacrificio di Soulé per arrivare all’olandese.

Possibile cessione da circa 40 milioni di euro per dare subito l’assalto al centrocampista dell’Atalanta. Il club bergamasco valuta Koopmeiners almeno 50 milioni, ma non è da escludere nemmeno l’inserimento dello stesso Soulé nella trattativa.

