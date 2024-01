Koopmeiners Juve, Giuntoli al lavoro per l’estate! Prezzo già fissato, il club bianconero non molla la pista

Teun Koopmeiners è in cima alla lista della dirigenza della Juve per la prossima estate. Come riportato dal Corriere di Bergamo, l’olandese costa almeno 40 milioni di euro e se ne riparlerà in estate.

Giuntoli e Manna lavoreranno dal mese di febbraio al super colpo in casa Atalanta.

