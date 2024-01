McKennie a rischio per Inter-Juve? Le condizioni della sua caviglia. ULTIME novità verso il Derby d’Italia

Come riferito da Tuttosport, non preoccupano le condizioni di Weston McKennie, reduce da una botta alla caviglia rimediata con l’Empoli.

Il centrocampista della Juve sarà rivalutato alla ripresa degli allenamenti, fissata per oggi, ma la sua presenza a San Siro non sembra in dubbio.

