L’Atalanta vuole 50 milioni per far partite Teun Koopmeiners. La Juve vuole l’olandese e proverà ad acquistarlo

Come rivelato da Sportmediaset, la Juve vuole arrivare. Teun Koopmeiners ma l’Atalanta per cederlo vuole 50 milioni di euro.

I nerazzurri non sembrano intenzionati a fare sconti e per questo motivo, i bianconeri per accontentarli potrebbero fare qualche cessione importante. In ogni caso, tra qualche mese si capirà qualcosa in più sulle possibilità di vedere Koopmeiners alla Juve.

