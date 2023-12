Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa post Frosinone Juve, ha parlato così della prestazione di Filip Kostic

LA PARTITA DI KOSTIC – «Più che timido lucido in avanti. Non è mai stato un goleador, deve crederci di più. Dopo l’1-0 dovevamo fare il 2-0 e non a caso nella ripresa abbiamo subito preso il pareggio come a Genoa. Gol evitabile anche se non l’ho rivisto. Vincere qui non è stato semplice, aveva vinto solo il Napoli alla prima giornata. Il Frosinone sta vivendo un’annata magica e quando è cosi diventa difficile. Il gol infatti è arrivato su una palla che noi non dobbiamo prendere».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI POST FROSINONE JUVE

