Kostic Juve, il serbo fa dimenticare Cuadrado: la maglia 11 sarà sua. Il serbo mette in evidenza il suo nuovo numero – FOTO

Kostic nella prossima stagione alla Juve indosserà la maglia numero 11 lasciata libera da Cuadrado.

Il serbo è stato immortalato in una foto pubblicata sul profilo Twitter del club mentre posa e mette bene in evidenza il suo nuovo numero. Che sia un messaggio della Juve rivolto a Cuadrado che sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter?

