Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato questo su Cuadrado e Lukaku. Le sue parole sui social

Attraverso il suo profilo Twitter, Paolo Paganini ha detto la sua sui trasferimenti di Cuadrado e Lukaku.

PAROLE – «Non credo che Cuadrado non avesse mercato in Italia e all’estero ma al di là del discorso che forse avrebbe fatto ancora comodo alla Juventus non capisco la logica di andare in una squadra dove hai i tifosi contro. Idem Lukaku anche se non è a parametro 0».

The post Paganini perplesso: «Non capisco questa cosa per Cuadrado e Lukaku» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG