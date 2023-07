Francesco Oppini ha rilasciato un’intervista, parlando così di alcuni temi d’attualità in casa Juventus. Le parole

A Tutti Convocati su Radio 24, Francesco Oppini ha parlato di Juventus.

MERCATO – «È ovvio che la Juventus non avendo avuto la qualificazione alla Champions League per vari motivi deve fare cassa e quindi se arrivano offerte di un certo tipo, anche per calciatori top, si valutano».

ALLEGRI – «Ha avuto due alibi differenti. Il primo anno è andato via Ronaldo a fine agosto, quest’anno è successo quello che tutti sappiamo e lui è diventato il punto di riferimento del club. Nella stagione, però, ci sono dei buchi tra Coppa Italia e coppe europee».

LUKAKU – «Flirtare con la Juventus credo sia la cosa più grave che abbia fatto Lukaku. Se dovessi scegliere io, facendo finta di non avere problemi economici, non cambio mai un 23enne come Vlahovic con un 30enne».

