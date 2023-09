Kostic lascia la Juve: attesa un’offerta last minute del West Ham. Ma può andarsene anche nei prossimi giorni, in bilico il suo futuro

Come spiega Tuttosport servono circa 15 milioni per portare all’addio immediato di Kostic dalla Juventus. Il serbo è stato sondato da alcuni club stranieri (inglesi e tedeschi) nelle ultime due settimane. In particolare a essersi fatto avanti sarebbe stato il West Ham, che già l’estate scorsa era stato a un passo dall’ingaggiarlo.

Gli Hammers restano alla ricerca di un esterno offensivo e potrebbero presentare un’offerta in giornata. Sullo sfondo ci sono anche alcuni club turchi che, così come quelli arabi, possono sfruttare il vantaggio di poter operare sul mercato anche nei primi giorni di settembre.

