Kostic, prima presenza stagionale e subito tre punti portati a casa. Poi il serbo carica così la Juve sui social

Prima presenza stagionale per Filip Kostic, in campo dall’inizio nel successo della Juve in quel di Empoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filip Kostic (@filipkostic)

Il serbo, dopo aver festeggiato la vittoria, ha poi voluto caricare tutto l’ambiente, che arriva alla sosta al terzo posto in classifica.

