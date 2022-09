Le parole di Kouamé, autore del gol del pari in Fiorentina-Juventus: «Segnare in questa partita qua vuol dire molto per me»

Christian Kouame ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Juventus. Di seguito le parole dell’attaccante della Fiorentina.

RETE – «Ci tenevo molto al gol. Quando me ne sono andato era perchè volevo tornare. Ora sto bene dal primo giorno e visto che sono rimasto segnare in questa partita qua vuol dire molto per me».

