Kouassi Milan, nuova idea per la difesa rossonera: il difensore del Siviglia può arrivare a queste condizioni

Rispunta il nome di Tanguy Nianzou Kouassi per il calciomercato Milan, sempre a caccia di un rinforzo per quanto riguarda il proprio reparto arretrato.

Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, economicamente parlando potrebbe essere un’operazione ancora più semplice di quella che porta a Brassier: il difensore del Siviglia, infatti, potrebbe arrivare in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

