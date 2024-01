Thiago Motta Milan la prima scelta in casa rossonera: ha convinto tutti per questi due motivi. Tutti gli aggiornamenti

È Thiago Motta il preferito in casa rossonera per quanto riguarda la panchina del futuro. Il tecnico del Bologna nelle intenzioni del Milan potrebbe andare a prendere il posto di Pioli.

A riportarlo è Tuttosport, che spiega come il Diavolo sia convinto possa essere lui il profilo perfetto per avviare un nuovo ciclo: Thiago Motta piace per il gioco e per la capacità con cui ha valorizzato il gruppo a disposizione.

The post Thiago Motta Milan la prima scelta: ha convinto tutti per questi due motivi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG