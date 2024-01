Colombo Milan, l’attaccante può lasciare subito Monza! Gli ULTIMI aggiornamenti sul centravanti di proprietà dei rossoneri

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Monza di Palladino.

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il centravanti potrebbe lasciare i brianzoli per iniziare una nuova avventura. Le riflessioni sono in corso proprio in queste ore.

