L’ex difensore del Napoli, Koulibaly, si congratula con la sua ex squadra dopo la vittoria contro l’Hellas Verona

Koulibaly non dimentica i suoi ex compagni del Napoli. Il nuovo calciatore del Chelsea, che ha trovato anche il primo gol in Inghilterra contro il Tottenham, ha avuto modo di ricordare la sua ex squadra.

Dopo la vittoria degli azzurri al debutto contro il Verona, il difensore senegalese ha commentato sulle sue storie su Instagram con un «Bravi ragazzi».

