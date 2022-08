Brambati: «Favorita Il Milan perché l’ho visto consapevole della propria forza». Le parole dell’ex calciatore e procuratore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW della sua favorita per il campionato di Serie A. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«Il Milan, perché l’ho visto consapevole della propria forza. Pioli è riuscito a trasformare in questi anni una squadra composta da calciatori non abituati a vincere in un gruppo entusiasta e competitivo. Ha dimostrato di poter essere ancora ampiamente in corsa per lo scudetto».

