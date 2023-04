Koulibaly Juve, ritorno di fiamma per il difensore ex Napoli in estate? Arriva la risposta del giocatore sul suo futuro

Intervistato dal Times, Kalidou Koulibaly ha parlato di un suo possibile addio in estate al Chelsea, magari per quella Juve alla quale è stato nuovamente accostato.

LE PAROLE – «So di non essere ancora al 100%, ma penso che sto arrivando al mio livello. Il Chelsea mi ha dimostrato fiducia nell’ingaggiarmi e io voglio ripagarli restando in questo club per tanti anni».

