Probabili formazioni Vicenza Juventus Next Gen: le ultime sulle possibili scelte di Brambilla in vista della finale di Coppa

Juventus Next Gen in campo questa sera, attesa dal ritorno della finale di Coppa Italia Serie C con una sconfitta da ribaltare, dopo che il Vicenza allo Stadium si era imposto per 2-1.

Brambilla potrà contare sui tre “grandi” Soulé, Iling e Barrenechea, tutti dall’inizio. In difesa il ritorno di capitan Poli, mentre in attacco dovrebbe trovare spazio Da Graca dal primo minuto.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Iling; Soulé, Sekulov; Da Graca. All. Brambilla

