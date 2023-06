L’Inter sta lavorando col Chelsea per il prestito di Koulibaly come sostituto al partente Skriniar: la situazione

Come scrive Il Giornale, Inter e Chelsea sono al lavoro per i prestiti di Lukaku e Koulibaly.

Riguardo il difensore, ex del Napoli, il quotidiano offre questi aggiornamenti:

KOULIBALY E INTER- Il centrale senegalese non è al centro del progetto targato Pochettino e potrebbe partire in prestito. I nerazzurri fanno sul serio e lo ritengono la prima scelta per rimpiazzare Skriniar. Il principale scoglio resta l’ingaggio di KK (10 milioni netti all’anno) e per questo serve che i Blues contribuiscano al 50% degli emolumenti sotto forma di incentivo all’esodo. Sempre dai londinesi occhio al piano B Chalobah se non si riuscisse a trovare la quadra con l’ex capitano del Napoli

L’articolo Koulibaly, l’Inter non scherza: se non funziona, pronto piano B proviene da Inter News 24.

