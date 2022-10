Koulibaly: «Sorpreso dal Napoli, non hanno più bisogno di me». Le parole del difensore del Chelsea

Kalidou Koulibaly ha parlato a Sky Sport dopo Chelsea-Milan. Il difensore senegalese è tornato sorridente sul Napoli.

Così: «Se ho fatto il tifo? Sì. Stanno giocando benissimo, sono veramente molto felice per loro. Ho parlato con qualche giocatore e con l’allenatore e sono molto contenti. Stanno facendo un gran campionato e una grande Champions. Me l’aspettavo? Veramente no, devo essere sincero, ma ho visto dei giocatori che sono cresciuti. Non hanno più bisogno di me e quello mi fa piacere. Spero che andranno ancora avanti per tanto tempo. Non dico niente per il campionato perché a Napoli siamo scaramantici. Non dico niente, ma spero che andranno ancora avanti per tanto tempo».

L’articolo Koulibaly: «Sorpreso dal Napoli, non hanno più bisogno di me» proviene da Calcio News 24.

