I nerazzurri se vorranno ottenere un nuovo prestito probabilmente del belga dovranno lavorare molto col club londinese.

Il Chelsea ha una rosa enorme e deve per forza di cose effettuare molte cessioni, questo però non vuol dire svendere o regalare prestiti. L’Inter lo ha capito subito visto che Kalidou Koulibaly sembra diretto in Arabia Saudita così come i suoi compagni Hakim Ziyech ed Edouard Mendy; lo riporta l’esperto di mercato Gianluca di Marzio.

Romelu Lukaku

Nulla da fare quindi per l’ex Napoli, l’Inter dovrà cercare altrove un nuovo difensore centrale; discorso diverso per Romelu Lukaku che ha rifiutato l’offerta monstre proveniente dall’Arabia Saudita. Il belga si è impuntato e continua a voler andare solo all’Inter ma il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

L'articolo Koulibaly verso l'Arabia Saudita, Lukaku vuole solo l'Inter proviene da Notizie Inter.

