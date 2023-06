Koulibaly, visite e firma con l’Al Hilal. Quanto guadagnerà l’ex obiettivo della Juve in Arabia Saudita

Kalidou Koulibaly è già in Arabia Saudita per concludere il suo passaggio all’Al-Hilal. Nelle prossime ore, come riferito da Sky Sport, il difensore firmerà il proprio contratto triennale da circa 20 milioni l’anno.

L’ex obiettivo della Juve lascia così il Chelsea dopo una sola stagione e il calcio europeo.

