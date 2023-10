Toni Kroos incorona l’ex giocatore della Juventus, eleggendolo a miglior calciatore nella storia di questo sport

Toni Kroos, a MadridUniversal , ha così parlato dell’ex attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, suo compagno ai tempi del Real.

LE PAROLE – «È stato assurdo per me giocare e dividere lo spogliatoio con un calciatore del calibro di Cristiano Ronaldo. Non scherzo quando dico che, a mio parere, è il miglior giocatore della storia del calcio».

