Marotta svela il retroscena sul mancato arrivo di Erling Haaland alla Juve: la rivelazione dell’ex ad dei bianconeri

Dal palco del Festival di Trento, Beppe Marotta ha svelato il retroscena sul mancato acquisto di Erling Haaland da parte della Juventus.

LE PAROLE – «Il rammarico è stato non prendere Haaland ai tempi della Juventus quando era al Molde. Per motivi economici non potevamo fare quel tipo di operazione. Nella mia carriera però poi sono riuscito a prendere dei calciatori a parametro zero che ci hanno fatto svoltare».

The post Marotta, retroscena Haaland: «Un rammarico. Ecco cosa accadde alla Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG