Continuano i ruors sul traferimento di Toni Kroos alla Juventus nella prossima finestra di calciomercato, ecco però il rumors dalla Spagna

Toni Kroos alla Juventus? Un sogno destinato a rimanere…(forse) tale. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che vedevano il centrocampista in uscita dal Real Madrid, ecco che arrivano nuovi rumors sul talento tedesco.

Secondo quanto raccolto dai colleghi spagnoli di AS, il giocatore (in scadenza con i Blancos) sarebbe in procinto di rinnovare il proprio contratto proprio con i madrileni. Questo, si legge, andrebbe ad escludere ogni possibilità di una sua partenza dalla capitale spagnola. Dunque, anche alla Vecchia Signora.

The post Kroos-Juve, operazione in salita L’indescrizione sul tedesco appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG