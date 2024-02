Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lipsia

FUTURO – «Dico sempre la verità: non lo so. Sto pensando a cosa fare, ma non ho deciso nulla. Sono contento che molte persone vogliano che io giochi un anno in più, meglio del contrario. Ma non ho ancora preso la decisione. La Nazionale? Ci sto pensando, c’è una possibilità, sì, ma ancora non sono sicuro…».

