Rade Krunic ha parlato nel post-partita della gara vinta contro il Salisburgo: il centrocampo ha realizzato il gol del 2-0

Ai microfoni di Infinity, Rade Krunic ha parlato così dopo la gara vinta col Salsiburgo:

«Partita importantissima e vittoria fondamentale. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Sorpreso di giocare? No, so che il mister conta di me quando serve qualcosa di diverso a centrocampo. Questo gol mi dà più fiducia e crederò di più in me stesso. L’anno scorso abbiamo giocato bene nei gironi, ma abbiamo avuto tantissima sfortuna. Quest’anno ci dà più fiducia in spogliatoio e giocheremo con più fiducia anche in campionato; dopo la sconfitta di Torino avevamo bisogno di una vittoria del genere. Noi non abbiamo limiti. Qualsiasi squadra affronteremo, questa squadra non sarà contenta di affrontarci. Possiamo arrivare lontano».

