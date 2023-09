L’edizione odierna de La Repubblica si è concentrata su Rade Krunic, centrocampista del Milan attualmente infortunato e pertanto fermo ai box.

Dalla Bosnia si sta alimentando un vero e proprio caso: il Diavolo non può utilizzarlo per via della lesione al bicipite femorale destro, ma il ct Milosevic lo ritiene convocabile per Liechtenstein e Portogallo a metà ottobre.

