Oggi pomeriggio alle ore 18 il Milan ospiterà la Lazio a San Siro per la gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. In vista di questa sfida sono presenti nuovi cambi in casa rossonera.

Come riportato da Sky Sport, Pioli potrebbe decidere di schierare Simon Kjaer titolare in difesa e far riposare Malick Thiaw, una scelta che tiene conto del prossimo impegno in Champions ormai alle porte.

