In settimana sono stati compiuti grandi passi in avanti da parte del Milan per quanto riguarda la realizzazione del nuovo stadio, con la presentazione al Comune di San Donato Milanese della proposta di variante urbanistica.

Il Diavolo si farà una nuova casa da 70mila posti che potrà ospitare anche concerti, eventi e altri appuntamenti sportivi, come una big europea. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

