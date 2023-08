Krunic Fenerbahce, i turchi rilanciano per il centrocampista bosniaco: nuova offerta in arrivo per il Milan

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Rade Krunic, centrocampista finito nei radar di mercato dell’insaziabile Fenerbahce.

I turchi sono pronti a rilanciare per il bosniaco. In arrivo per il Milan una nuova offerta da 7 milioni di euro, cifre che però non dovrebbero soddisfare il club rossonero. A riportarlo è La Repubblica.

