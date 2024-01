Krunic Fenerbahce, scambio di documenti in corso tra i due club! Operazione chiusa per questa CIFRA

Tutto fatto per Krunic al Fenerbahce.

Il calciomercato rossonero, come riportato da Matteo Moretto, ha accettato l’offerta da 4.5 milioni, bonus compresi. I due club si stanno scambiando i documenti in questo momento e il giocatore è atteso in Turchia nella giornata di domani.

The post Krunic Fenerbahce, scambio di documenti in corso! Operazione chiusa per questa CIFRA appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG