Krunic Milan, è braccio di ferro sul rinnovo: cosa sta succedendo per quanto riguarda il possibile prolungamento del bosniaco

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Rade Krunic, che in estate aveva aperto a un possibile trasferimento al Fenerbahce. Ora si tratta per il rinnovo del contratto con il Milan.

I dialoghi sono in corso ma almeno per il momento non c’è l’intesa: il bosniaco metterebbe la firma su un contratto da 3 milioni a stagione, mentre il Diavolo è disposto ad arrivare a circa 2,5 milioni annui. La distanza non è così ampia e questo piccolo braccio di ferro potrebbe trasformarsi presto in stretta di mano.

