Krunic Milan: il Fenerbahce continua ad inistere. Le cifre e i dettagli sull’interesse del club turco per il centrocampista bosniaco

Secondo quanto riportato da Enganche Sports, il Fenerbahce continua ad insistere col Milan per Rade Krunic.

Il club turco offre al Milan circa 7 milioni di euro per il cartellino, ma per i rossoneri non sarebbe un’offerta soddisfacente.

The post Krunic Milan: il Fenerbahce continua ad insistere. L’offerta appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG