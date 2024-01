Krunic saluta i nuovi tifosi: «È un grande onore per me, darò il meglio. Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Rade Krunic ha salutato i nuovi tifosi del Fenerbahce attraverso il proprio profilo Instagram.

MESSAGGIO – «Grazie per la fiducia, è un grande onore per me, darò il meglio di me».

