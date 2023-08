Krunic via dal Milan? C’è un nuovo indizio riguardante il futuro del centrocampista: si va verso questa opzione

In queste ultime settimane si è parlato molto del forte interesse del Fenerbahce nei confronti di Rade Krunic. Un interesse che, a quanto pare, sembra destinato a rimanere tale.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il bosniaco è una pedina fondamentale del nuovo Milan di Pioli, che sta costruendo per lui un nuovo ruolo: Krunic è ora un centrale di centrocampo che si abbassa per essere quasi un difensore aggiunto. Il tutto lascia pensare dunque a una permanenza.

