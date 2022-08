Le parole di Dejan Kulusevski su Conte: «Lui non vuole che mi diverta. Vuole che uccida l’avversario in modo sportivo»

Dejan Kulusevksi ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte al Tottenham. Il calciatore svedese è in prestito agli Spurs dalla Juve, in cui è stato rigenerato dal tecnico pugliese. Di seguito le sue parole.

«A volte mi sento molto a mio agio, quindi gioco e mi diverto, ma lui non vuole che mi diverta. Vuole che uccida l’avversario in modo sportivo. Nonostante non stiamo giocando tutti ai massimi livelli, stiamo comunque vincendo. Questo è molto importante. Dobbiamo vincere. Non importa come giochiamo, bisogna vincere. Contro il Wolverhampton abbiamo raggiunto un ottimo risultato, siamo molto contenti».

L’articolo Kulusevski: «Conte vuole che uccida l’avversario in modo sportivo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG