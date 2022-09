Kulusevski: «Onestamente Conte è molto diverso da Allegri». Le parole dell’attaccante svedese

Dejan Kulusevski ha parlato così a La Gazzetta dello Sport mettendo a paragone il suo ex allenatore Massimiliano Allegri con quello attuale Antonio Conte.

ALLEGRI VS CONTE – «Diversi? Onestamente sì. Non voglio dire che uno sia meglio dell’altro, perchè ho grande rispetto sia per Allegri che per Conte ed entrambi hanno vinto tanto in carriera, ma il lavoro e l’idea di calcio sono completamente diversi. Al Tottenham, come ho già detto, si fatica molto di più in palestra e i risultati si vedono. Posso dire che dalla Juve agli Spurs mi è cambiato il mondo e su Conte va detta una cosa. Non ho mai conosciuto nella mia vita, anche fuori dal calcio, una persona motivata come Antonio Conte. Uno così, quando ti parla, ti entra per forza nel cuore».

The post Kulusevski: «Onestamente Conte è molto diverso da Allegri» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG