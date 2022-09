Milan, 11 giocatori della rosa non sono mai stati titolari nella stagione corrente

Come sottolineato dal Corriere dello Sport al Milan c’è una squadra che non ha mai giocato titolare. 11 giocatori che non hanno ancora esordito dal 1’. Da Tatarusanu (che avrà spazio con l’infortunio di Maignan) a Mirante passando per Dest, Ballo-Touré, Thiaw, Bakayoko, Lazetic, Gabbia, Vranckx, Adli e Origi.

