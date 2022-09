Dejan Kulusevski ha parlato della sua esperienza alla Juventus: le dichiarazioni dell’ex bianconero

Dejan Kulusevski è stato intervistato dall Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole sulla sua esperienza alla Juventus.

ALTRO GIOCATORE ALLA JUVE – «Non lo so, nel calcio le cose vanno semplicemente male. Io non ho cambiato nulla di me stesso in questi mesi: mentalmente andavo e vado sempre in campo per dare il massimo. Alla Juve, però, non funzionava al di là di quanto mi impegnassi io».

MOTIVI DELL’ADDIO – «Son un tipo che ama guardare avanti, più che indietro. Di sicuro alla Juventus non mi sentivo benissimo per tanti motivi diversi e quando ti rendi conto che le cose non vanno, poi è difficile invertire la rotta restando nello stesso ambiente. Perciò la scelta di andare via dall’Italia è stata la migliore che potessi fare in quella situazione».

