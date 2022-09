Leao vuole restare al Milan: arriva la conferma definitiva. Maldini esce allo scoperto sulla volontà del portoghese

Paolo Maldini è uscito così allo scoperto sulla volontà di Rafael Leao di proseguire il proprio percorso di crescita al Milan.

RINNOVO LEAO – «Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo. Buone possibilità di trovare un accordo? Sì, con lui sì. Con lo Sporting Lisbona noi non c’entriamo nulla».

